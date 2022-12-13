Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом

Сергей Шойгу напомнил о важности реализации гособоронзаказа.

Количество закупаемых основных образцов отечественного вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на селекторном совещании с коллегами по профильному ведомству сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что перед промышленным комплексом страны поставлена задача по наращиванию темпов производства.

В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Чиновник напомнил о том, что боевые действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения. Сергей Шойгу пояснил, что решить задачу восполнения ресурсов удалось за счет формирования эффективной системы межведомственного взаимодействия, круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа.от момента

Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту.

Фото и видео: Минобороны России