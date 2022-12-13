Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту

Глава Минобороны России рассказал о ходе СВО.

На каждые две единицы вышедшей из строя военной техники России приходятся по три отремонтированных. Соответствующее заявление в рамках выступления на селекторном совещании в профильном ведомстве рассказал глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу. Он пояснил, что количество отремонтированного и готового к служебным задачам оружия превышает показатели той техники, которое временно вышло из строя.

Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России