Российская ПВО сбила ракету "Точка-У" в Донбассе

Также авиация ликвидировала семь дронов.

Российская противовоздушная система сбила одну оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над воздушным пространством Донбасса. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт добавил, что за ночь Вооруженные силы РФ сбили в небе семь беспилотников противника, летавших над регионом и Херсонской области.

Уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка ДНР, а также Александровка и Токарево. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

На территории населенного пункта Донецкое расчётом российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" сбита в воздухе ракета "Точка-У", выпущенная силами ВСУ.

Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

