Российская ПВО сбила ракету "Точка-У" в Донбассе

Российская противовоздушная система сбила одну оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над воздушным пространством Донбасса. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт добавил, что за ночь Вооруженные силы РФ сбили в небе семь беспилотников противника, летавших над регионом и Херсонской области.
Уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка ДНР, а также Александровка и Токарево.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
На территории населенного пункта Донецкое расчётом российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" сбита в воздухе ракета "Точка-У", выпущенная силами ВСУ.
Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине.
Фото и видео: Минобороны России
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