Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 22 апреля. За ночь ракетные войска и подразделения артиллерии реализовали удары по 1 285 огневым точкам ВСУ.
Уничтожены 9 складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1 221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противник.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Напомним, что с начала специальной военной операции РФ на территории Украины ликвидировано 520 беспилотников противника, 2 448 танков и бронемашин, а также 271 установка реактивных систем залпового огня. Также уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили украинский комплекс С-300 и до 80 националистов.
Фото и видео: Минобороны России
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