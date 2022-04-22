Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ за ночь 21 апреля.

Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 22 апреля. За ночь ракетные войска и подразделения артиллерии реализовали удары по 1 285 огневым точкам ВСУ.

Уничтожены 9 складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1 221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противник. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Напомним, что с начала специальной военной операции РФ на территории Украины ликвидировано 520 беспилотников противника, 2 448 танков и бронемашин, а также 271 установка реактивных систем залпового огня. Также уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов.

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили украинский комплекс С-300 и до 80 националистов.

Фото и видео: Минобороны России