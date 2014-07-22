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ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили украинский комплекс С-300 и до 80 националистов

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на Украине.

Воздушно-космические силы России ракетным ударом уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. Также за ночь российские военные ликвидировали до 80 местных националистов из вооруженных формирований противника. Такие сведения журналистам 22 апреля предоставил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга. Генерал-майор подчеркнул, что задачи выполнялись высокоточным оружием воздушного базирования.

В районе населенного пункта Новоселка уничтожен С-300. В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что также самолет российской авиации высокоточной ракетой "воздух-воздух" сбил украинский беспилотный летательный аппарат. 

Российская ПВО сбила ракету "Точка-У" в Донбассе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александровка, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, националисты, новоселка, с-300
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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