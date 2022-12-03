Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО за сутки.

Российская противовоздушная система по обороне в ходе специальной военной операции на Украине за последние сутки сбила десять украинских дронов, а также восемь снарядов РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS (поставленных Запалом киевскому режиму в качестве военной помощи) и "Ольха". Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга от 3 декабря. Дополнительно генерал-лейтенант уточнил, что

Средствами ПВО сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в районах населенных пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР. МО РФ: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России