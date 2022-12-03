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Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

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Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО за сутки.

Российская противовоздушная система по обороне в ходе специальной военной операции на Украине за последние сутки сбила десять украинских дронов, а также  восемь снарядов РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS (поставленных Запалом киевскому режиму в качестве военной помощи)  и "Ольха". Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга от 3 декабря. Дополнительно генерал-лейтенант уточнил, что  

Средствами ПВО сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в районах населенных пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР. МО РФ: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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