МО РФ: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ на СВО за день.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что за последние сутки в ходе специальной военной операции на Украине Воздушно-космические силы России сбили вертолет противника Ми-8. Известно, что экипаж воздушного борта летал над территорией Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 3 декабря сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция выполнена около населенного пункта Селидово.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово (ДНР) сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Уточним, что вблизи населенного пункта Каленики в ДНР военными из России поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37. В районах Табаевки Харьковской области и Приморского Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

МО РФ заявило о поражении двух пунктов временной дислокации наемников в районе Краматорска.

Фото и видео: Минобороны России