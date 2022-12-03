МО РФ заявило об остановке попыток ВСУ восстановить положение войск на направлении Донецка

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО на донецком направлении.

Российское министерство по обороне заявило об остановке попыток Вооруженных сил Украины восстановить собственное положение войск на направлении города Донецка. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 3 декабря. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что ВС РФ нанесли огневое поражение за последние сутки проведения специальной операции, ликвидировав до 60 человек личного состава противника, а также дополнительно два танка, пять боевых бронированных машин ВСУ.

В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт объяснил, что на донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаки. Это происходил вблизи таких населенных пунктов как Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка, расположенных на территории Донецкой народной республики.

Минобороны РФ: ВС России пресекли атаку ВСУ в ЛНР, уничтожив более 30 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России