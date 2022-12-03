Минобороны РФ: ВС России пресекли атаку ВСУ в ЛНР, уничтожив более 30 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации и артиллерии на СВО по краснолиманскому направлению.

Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции на краснолиманском направлении пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении двух населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 3 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции было поражено свыше 30 человек личного состава ВСУ, а также три бронированных автомобиля "Козак" и две боевые машины пехоты.

Пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны России заявило о предотвращении попытки ВСУ атаковать на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России