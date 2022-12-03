Минобороны России заявило о предотвращении попытки ВСУ атаковать на купянском направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО на купянском направлении за сутки.

В российском министерстве по обороне заявили о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции атаковать на купянском направлении. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 декабря рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ВС РФ отреагировали на попытку со стороны противника упреждающими ударами. В ходе операции ликвидировано до 60 местных военнослужащих противника.

На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что дополнительно была уничтожена боевая техника противника в виде двух танков, трех бронетранспортеров, четырех пикапов и одной машины пехоты.

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Фото и видео: Минобороны России