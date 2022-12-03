Российский разведчик спецназа рассказал об украинских танках с заваренными люками

На СВО украинские экипажи научились подавать сигналы SOS, чтобы им помогли российские техники.

Российский разведчик из спецназа, представитель Западного военного округа, участник специальной военной операции рассказал о том, как сдаются в плен военнослужащие Украины на танках с заваренными люками. Он пояснил, что в этом случае противники едут с отвернутыми назад пушками, после чего медленно двигаются на позицию и останавливаются. Далее экипаж глушит двигатель, изнутри при этом солдаты по броне выстукивают сигнал SOS (три коротких - три длинных - три коротких). Таким образом действуют танкисты ВСУ в районе села Луганской народной республики Новоселовская. После подачи подобного сигнала российские техники вытаскивают танкистов из заверенных танков.

То есть делалось всё, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков - встречал и фотографии, и видел сам - отворачивают башню российский разведчик

Участник СВО отметил, что российские военные находили танки, боевые бронемашины и БТР, в которых украинские военные были заварены со всех сторон.

Пленный солдат ВСУ Павленко заявил о запрете общения с местными жителями в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

