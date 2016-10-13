Пленный солдат ВСУ Павленко заявил о запрете общения с местными жителями в ДНР

Иностранцы в плену сообщили, что понимают, что их недолюбливают жители ДНР.

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Александр Павленко заявил о запрете со стороны киевского режима общения с местными жителями на территории Донецкой народной республики, которая была заняла силами ВСУ. Об этом иностранец рассказал журналистам "РИА Новостей". Он отметил, что военнослужащие передевались в гражданскую одежду для того, чтобы передвигаться по местным улицам ил похода в магазины. Военный считает, что такие действия солдаты предпринимали из-за негативного отношения граждан к ВСУ.

Мы понимаем, на этой территории не совсем любят украинских военных. Александр Павленко, военнопленный

Еще один военнопленный из Украины по имени Александр Калиновский добавил, что военным из его боевого подразделения говорили ни с кем не общаться в ДНР и вообще не разговаривать с местными жителями, а также безвылазно сидеть в одном из домов. За десять дней они вышли только один раз в магазин. Такая конспирация сделана для того, чтобы жители регионе не знали о том, что в здании проживают украинские военнослужащие.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости