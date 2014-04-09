Минобороны показало кадры работы военных врачей ЗВО в зоне спецоперации

Специалисты выполняют работу по оказанию помощи мирным гражданам и военным.

Российское министерство по обороне показало кадры работы военных врачей от Западного военного округа в зоне специальной операции на Украине. Специалисты оказывают помочь раненым солдатам, а также пострадавшим во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины мирным жителям. Известно, что врачи находятся с развернутом госпитале, который оснащен автономным отоплением и энергоснабжением. Пациенты могут пройти там рентгенографию, компьютерную томографию, лабораторные и ультразвуковые исследования.

Операционные военного госпиталя работают в круглосуточном режиме. Для проведения всех видов лечения мобильный госпиталь укомплектован высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики. пресс-служба Минобороны РФ

Старший лейтенант медицинской службы, выпускница Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова Юлия Муллагалиева отметила, что иногда ей бывает страшно, так как "охватывает мандраж" во время обстрелов, когда ведутся боевые действия. Она пояснила, что переживает не только за свою жизнь, но также и за жизнь и здоровье солдат. Медик пояснила, что военные оказывают друг другу помощь, так как выносят своих товарищей, если те пострадали. Уточняется, что если не получается оказать помощь раненым на месте, силами ЗВО вызывается санитарный вертолет или автомобильный транспорт, который доставляет пациента в госпиталь.

Минобороны показало видео обучения артиллеристов разведке с помощью дронов.

Фото и видео: Минобороны России