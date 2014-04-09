Минобороны показало видео обучения артиллеристов разведке с помощью дронов

Мобилизованные улучшают индивидуальные навыки, учатся использовать БЛА, средства связи.

Российское министерство по обороне поделилось кадрами подготовки артиллерийских боевых подразделений, которая проводилась специалистами на полигоне "Лужский" Западного военного округа (в Ленинградской области). Солдаты обучались корректировать цели и разведывать территорию за счет применения беспилотных летательных аппаратов. В пресс-службе профильного ведомства пояснили, что на данном полигоне подобные маневры выполняются в ежедневном режиме. Мобилизованные граждане продолжают проходить поэтапную боевую подготовку для того, чтобы помогать военнослужащим в ходе специальной военной операции.

Офицеры Михайловской военной артиллерийской академии проводят практическое обучение мобилизованных военнослужащих стрельбе из минометов 2Б14 из закрытых огневых позиций. Корректировка целей и разведка осуществляется с помощью дронов. пресс-служба Минобороны России

Уточняется, что военнослужащие могут провести разведку целей квадрокоптером с огибанием рельефа местности. Точность таких расчетов доведена до 100% ликвидации цели с третьего выстрела. Прошивка беспилотников для формирования защищенного канала связи при этом осуществляется в полевых условиях.

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских установок "Акация".

Фото и видео: Минобороны России