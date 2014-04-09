Минобороны показало видео обучения артиллеристов разведке с помощью дронов

Российское министерство по обороне поделилось кадрами подготовки артиллерийских боевых подразделений, которая проводилась специалистами на полигоне "Лужский" Западного военного округа (в Ленинградской области). Солдаты обучались корректировать цели и разведывать территорию за счет применения беспилотных летательных аппаратов. В пресс-службе профильного ведомства пояснили, что на данном полигоне подобные маневры выполняются в ежедневном режиме. Мобилизованные граждане продолжают проходить поэтапную боевую подготовку для того, чтобы помогать военнослужащим в ходе специальной военной операции.
Офицеры Михайловской военной артиллерийской академии проводят практическое обучение мобилизованных военнослужащих стрельбе из минометов 2Б14 из закрытых огневых позиций. Корректировка целей и разведка осуществляется с помощью дронов.
пресс-служба Минобороны России
Уточняется, что военнослужащие могут провести разведку целей квадрокоптером с огибанием рельефа местности. Точность таких расчетов доведена до 100% ликвидации цели с третьего выстрела. Прошивка беспилотников для формирования защищенного канала связи при этом осуществляется в полевых условиях.
Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских установок "Акация".
Фото и видео: Минобороны России
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