Расчеты ЮВО поразили цель ВСУ на СВО.

Российское министерство по обороне показало видео боевой работы отечественных артиллерийских установок "Акация", с 152-мм калибром находящихся на вооружении у боевых подразделений Южного военного округа. Специалисты уточнили, что расчеты поддерживают работу мотострелковых подразделений, а также в ходе специальной операции на Украине наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники противника, которые поставляют солдатам запасы.

При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами БЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что накануне российская разведка обнаружила огневую позицию Вооруженных сил Украины на которой находился артиллерийский расчет национального подразделения. Точным огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель удалось ликвидировать. Военным было необходимо поразить ствольное орудие. Операция выполнялась двумя боевыми расчетами на огневой позиции. Дополнительно военные наблюдали за целью при помощи квадрокоптера.

Минобороны сообщило о поражении ВС РФ пункта дислокации наемников в Часовом Яре в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

