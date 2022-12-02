Минобороны сообщило о поражении ВС РФ пункта дислокации наемников в Часовом Яре в ДНР

Игорь Конашенков сообщил о ходе СВО на Южно-Донецком направлении.

Российское министерство по обороне сообщило о поражении Вооруженными силами РФ пункта дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима. Операция выполнена в Часовом Яре, расположенном на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 2 декабря сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Дополнительно ликвидировано 80 боевых артиллерийских подразделений ВСУ.

Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр ДНР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Силы ВС РФ нанесли удары по семи пунктам управления противника, находящихся в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей и в ДНР.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении МиГ-29 Воздушных сил Украины над ДНР.

Фото и видео: Минобороны России