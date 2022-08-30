Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации 55 боеприпасов РСЗО на Украине.

Российская противовоздушная система перехватила три украинские баллистические ракеты "Точки-У" и 44 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В общей сложности ликвидировано 55 снарядов РС противника, если считать пять ракет от "Ольхи" и еще четыре "Урагана". Такими сведениями с журналистами в рамках регулярного брифинга от 30 августа поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В районах города Херсон, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда РСЗО. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Вооруженные силы России уничтожили свыше ста боевиков из украинского национального батальона и иностранных наемников.

Фото и видео: Минобороны России

