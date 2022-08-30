ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации украинских националистов.

Российские военные ликвидировали более сотни боевиков из украинского национального батальона "Кракен" и иностранных наемников, которые находились в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Также уничтожены семи единиц боевой техники противника.

В районе Константиновки нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования "Иностранный легион", а также командному пункту "Кракена". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что по указу президента Владимира Путина ВС РФ с утра 24 февраля проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Военные поставлены перед задачей зхащиты гражан Донбасса.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за сутки.

"Кракен" и "Иностранный легион" - запрещенные на территории РФ террористические и экстремистские организации.

Фото и видео: Минобороны России