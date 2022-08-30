Минобороны России сообщило об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за сутки

Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за последние сутки. Данную информацию в рамках регулярного брифинга с журналистами от 30 августа предоставил официальный постоянный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что такие итоги зафиксированы после разгрома Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском и других направлениях специальной военной операции.

Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военных. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге.

Фото и видео: Минобороны России