ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге

Ликвидирован "Интервзрывпром".

Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили цеха завода "Интервзрывпром" по производству взрывчатки для украинских Вооруженных сил в Кривом Роге. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 30 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполнена представителями Воздушно-космических сил РФ.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России