России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Страна потеряла несколько позиций по сравнению с прошлым годом.

Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства Global Gender Gap Index. Глобального равноправия полов стране придется ждать еще 100 лет.

В 2019 году РФ ухудшила свою позицию в списке, который с 2006 года публикует ВЭФ. Сейчас мы занимаем 81 позицию по сравнению с 75-ым местом в 2018 году. Индекс рассчитывается для 153 государств по четырем областям. Они включают в себя образование, здравоохранение, продолжительность жизни, экономику, политические права. По первым двум параметрам у России практически идеальные данные. Наибольшая проблема наблюдается в политическом критерии, по которому мы занимаем 122-ое место.

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