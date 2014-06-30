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В Дании будут изучать творчество и личность Бейонсе
Сегодня, 16:43
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mari_dolbish
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В Дании будут изучать творчество и личность Бейонсе

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По словам профессора Копенгагенского университета, певица важна для понимания современности.

В Копенгагенском университете появится курс, посвященный певице Бейонсе. Такую информацию приводит издание The Local.

Новый предмет под названием "Бейонсе, гендер и раса" будет входить в раздел "Искусство и культура". Создатели курса отмечают, что изучать поп-исполнительницу будут так же, как оперу или литературу.

По словам Эрика Стейнскога, инициатора идеи, студенту будут анализировать песни и клипы певицы, а также они сфокусируются на "гендере, сексуальности и расе". Профессор добавил, что будет затронуто и явление "черного феминизма", которое не широко известно в Скандинавии.

Автор курса отметил, что Бейонсе является одной из самых знаменитых артисток наших дней, поэтому она важна для понимания современности. Изучать исполнительницу будут более 70 человек.

Фото: billboard.com 

Теги: бейонсе , бейонсе гендер и раса , копенгагенский университет , университет в дании
Категории: Лента новостей Мировые новости Новости шоу-бизнеса

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