В Дании будут изучать творчество и личность Бейонсе

По словам профессора Копенгагенского университета, певица важна для понимания современности.

В Копенгагенском университете появится курс, посвященный певице Бейонсе. Такую информацию приводит издание The Local.

Новый предмет под названием "Бейонсе, гендер и раса" будет входить в раздел "Искусство и культура". Создатели курса отмечают, что изучать поп-исполнительницу будут так же, как оперу или литературу.

По словам Эрика Стейнскога, инициатора идеи, студенту будут анализировать песни и клипы певицы, а также они сфокусируются на "гендере, сексуальности и расе". Профессор добавил, что будет затронуто и явление "черного феминизма", которое не широко известно в Скандинавии.

Автор курса отметил, что Бейонсе является одной из самых знаменитых артисток наших дней, поэтому она важна для понимания современности. Изучать исполнительницу будут более 70 человек.

Фото: billboard.com