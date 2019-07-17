Вышел новый клип Бейонсе "Brown Skin Girl" с Наоми Кэмпбелл

Видео вошло в третий визуальный альбом артистки Black Is King.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что в сети опубликован новый клип Бейонсе "Brown Skin Girl". Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

В этом видео для меня было очень важно отразить совершенно разные оттенки темной кожи Бейонсе

В видеоролике снялись супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Люпита Нионго, певица Келли Роуленд и дочь Бейонсе Блу Айви. Режиссером клипа выступила Дженн Нкиру.

Новый клип вошел в третий визуальный альбом певицы под названием "Black Is King".

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма о съёмках "Отряда Самоубийц 2: Миссия Навылет".

Видео:Beyoncé/YT