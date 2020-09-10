Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет

Поклонники удивились этой новости, потому что еще месяц назад Наоми Кэмпбелл принимала участие в модном показе, где не было видно живота.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что впервые стала мамой.

Прекрасное маленькое счастье выбрало меня своей мамой. Наоми Кэмпбелл, модель

Модель опубликовала снимок, на котором она держит в руках ножки ребенка. Судя по одежде в цветочек, это может быть девочка.

Поклонники удивились этой новости, потому что еще месяц назад Наоми Кэмпбелл принимала участие в модном показе, где не было видно живота. Предполагается, что малышка либо приемная, либо рождена суррогатной матерью.

Ранее стало известно, что звезда "Игры престолов" Натали Дормер впервые стала мамой.

Фото: Instagram / @naomi