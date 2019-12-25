Певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy

Мероприятие состоится в онлайн-формате 31 января 2021 года.

Организаторы музыкальной премии "Грэмми" опубликовали список претендентов на получение награды в 2021 году. Его можно посмотреть на официальном сайте конкурса.

Больше всего номинаций у певицы Бейонсе. Ее имя фигурирует в девяти категориях. По шесть номинаций получили британская певица Дуа Липа, рэпер Родди Ричч и американская кантри-поп-исполнительница Тэйлор Свифт.

Стоит отметить, что в списке претендентов на получение премии оказались два российских музыканта. В их числе пианист Даниил Трифонов, который поборется за награду в номинации "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки", а также дирижер Максим Емельянычев. Он может получить статуэтку в категории "Лучшая оперная запись".

63-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми " состоится 31 января 2021 в онлайн-формате. Церемонию будет транслировать телеканал CBS. Победителей объявят в 84 номинациях. Наиболее престижными считаются "Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучший новый исполнитель".

Ранее Apple назвала победителей музыкальной премии за 2020 год.

Фото: Instagram / beyonce