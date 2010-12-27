Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов и цветов в ручной клади

Нормы для пассажиров действуют с 2017 года. Изменений для них не планируется.

В Россельхознадзоре опровергли информацию о том, что нормы ввоза продуктов и цветов в ручной клади не изменятся. Они действуют с 2017 года и не нуждаются в пересмотре. Ранее о нововведениях написала "Российская газета". Издание ссылалось на портал правовой информации.

Уже сейчас пассажиры не могут брать с собой более трех букетов или свыше пяти килограммов плодов. Ранее "РГ" сообщило, что данные ограничения будут введены только с 19 августа. На самом деле, они действуют уже с июля 2017 года. Такие сведения предоставила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. Она напомнила, что для пассажиров международных воздушных рейсов , поездов или круизов ограничения в перевозке фруктов, овощей и цветов действуют уже давно. Новым постановлением регламентируется лишь нормативно-правовая база, однако обычных пассажиров оно не касается.

Более крупные партии продуктов и цветов необходимо согласовывать с фитосанитарной инспекцией. Если у багажа не будет сертификатов, то их уничтожат или вернут обратно.

Ранее Piter.tv писал о том, что Redmi намекнул на создание смартфона с 64-мегапиксельной камерой.

Фото: Piter.tv