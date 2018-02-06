С 19 августа россиянам запретят провозить в багаже более 5 кг фруктов

Ограничения касаются физических лиц и распространяются на подкарантинную продукцию.

С 19 августа вступают новые правила перевозки багажа и ручной клади. В Россию можно будет привезти не более 5 кг фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. Об этом сообщила "Российская газета".

Ограничения касаются физических лиц и распространяются на подкарантинную продукцию. Если фруктов, овощей или цветов окажется больше и на них не будет соответствующих документов, продукцию уничтожат или вернут обратно. Платить за это должен собственник.

Правила касаются всех видов транспорта и распространяются на членов экипажа самолетов, поездов и судов, которые прибывают из ЕС. Почтовые отправления под эти правила также попадают.

Относительно букетов тоже есть некие ограничения. В одном букете не может быть более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Ранее предлагали запретить россиянам ввозить мясо и сыры из-за границы.

Видео: Piter.TV