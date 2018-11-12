Redmi намекнул на создание смартфона с 64-мегапиксельной камерой

Об официальном анонсе смартфона пока ничего не известно.

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi намекнул на создание смартфона с 64-мегапиксельной камерой. Представители компании опубликовали тизерное изображение, на котором изображен кот с увеличенной областью около глаз.

Эксперты предполагают, что Xiaomi работает над смартфоном с высочайшей детализацией. Также не исключено, что бренд использовал 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 компании Samsung. Если даже съемка будет совершаться при плохом освещении, все равно получится качественный 16-мегапиксельный снимок.

В настоящий момент технические характеристики устройства с 64-мегапиксельной камерой не раскрываются. Об официальном анонсе смартфона также пока ничего не известно.

Ранее стали известны технические характеристики нового смартфона Xiaomi.

Фото: Twitter/ Android-Ice Cream-Sandwich‏

Видео: Xiaomi