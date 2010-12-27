Стали известны технические характеристики нового смартфона Xiaomi

Телефон по традиции выйдет на чистом Android.

Издание WinFuture раскрыла характеристики нового смартфона компании Xiaomi.

Модель под названием Mi A3 выйдет в трех цветовых вариантах: белый, черный и синий. По дизайну она будет похожа на CC9, а на задней крышке будет изображен логотип Android One.

Дисплей нового смартфона будет иметь диагональ 6 дюймов с разрешением 2240×1080 px. Экран также будет оснащен сканером отпечатков пальцев. Внутри телефона будет располагаться процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и 128 или 64 ГБ внутренней памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мА*ч.

Фото: открытые источники