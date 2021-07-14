Росприроднадзор выяснил, кто виноват в загрязнении реки Малая Невка

Росприроднадзор по СЗФО выяснил, кто виноват в загрязнении реки Малая Невка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее специалисты Росприроднадзора выяснили, что загрязнения поступают из реки Карповка, на которой проводятся работы по расчистке акватории. Работы проводит СПб ГУП "Экострой". В ближайшее время в управлении намерены внести предостережение организации за мутные разводы в реке.
В пресс-службе рассказали, что в ходе работ, которые проводит "Экострой", поднимается взвесь, которая вызывает помутнение вод. Росприроднадзор попросил компанию принять меры для предотвращения поступления мутных стоков в Малую Невку.
Ранее мы писали, что на реке Волковке вдоль Белградской улицы вновь появился огромный слой пены.
Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
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