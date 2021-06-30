Росприроднадзор проводит проверку по факту загрязнения реки Малая Невка

Стало известно, что загрязнения поступают из реки Карповка.

Росприроднадзор проводит проверку по факту загрязнения акватории реки Малая Невка напротив дома №43 по Песочной набережной в Петроградском районе. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Ранее очевидцы обратились в надзорный орган с просьбой обратить внимание на загрязнения. Позже инспектор обнаружил на акватории мутно-коричневые разводы со следами радужной пленки.

Специалисты Росприроднадзора выяснили, что загрязнения поступают из реки Карповка, на которой проводятся работы по расчистке акватории.

Недавно мы писали, что Эконадзор выясняет причины загрязнения Безымянного ручья в Кудрово.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО