В Петербурге река Волковка покрылась пеной

Подобное уже происходило: в конце апреля река также покрывалась пеной. Специалисты установили причину появления пены.

В субботу, 12 июня, на реке Волковке вдоль Белградской улицы вновь появился огромный слой пены. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На кадрах видео можно наблюдать большое количество пены. Подобное уже происходило: в конце апреля этого года местные жители пожаловались на пену, которую они также обнаружили в реке Волковке. Вскоре специалистами комитета был осуществлён осмотр акватории и водоохранной зоны реки Волковки. Специалисты сослались на то, что "обильное пенообразование, связано с перепадом высот, образовавшегося после водосбросного сооружения".

Также у дома №17 по Балканской улице специалисты обнаружили следы моющего средства, которое и стекло в реку. На месте эксперты взяли на пробу речную воду, чтобы доподлинно установить причину образования пены в реке.

Ранее мы сообщали, что на Октябрьской набережной из насосной станции "Водоканала" вылилась пена.

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