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На Октябрьской набережной из насосной станции "Водоканала" вылилась пена
Сегодня, 22:46
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На Октябрьской набережной из насосной станции "Водоканала" вылилась пена

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В пресс-службе организации заявили, что в настоящий момент разлив удалось ликвидировать, а специалисты очистили дороги.

Вечером 11 июня на углу перекрестка Зольной улицы и Октябрьской набережной петербуржцы заметили пену, которая вылилась из насосной канализационной станции ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели отмечают, что пена с неприятным запахом вытекла на проезжую часть. В пресс-службе организации заявили, что в настоящий момент разлив удалось ликвидировать, а специалисты очистили дороги. В "Водоканале" добавили, что инцидент произошел, поскольку в тоннельный канализационный коллектор попала мыльная пена.

Ранее мы писали, что на Газовой улице провалился асфальт из-за прорыва трубы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: гуп водоканал петербурга, насосная станция, октябрьская набережная, пена
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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