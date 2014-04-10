На Октябрьской набережной из насосной станции "Водоканала" вылилась пена

В пресс-службе организации заявили, что в настоящий момент разлив удалось ликвидировать, а специалисты очистили дороги.

Вечером 11 июня на углу перекрестка Зольной улицы и Октябрьской набережной петербуржцы заметили пену, которая вылилась из насосной канализационной станции ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели отмечают, что пена с неприятным запахом вытекла на проезжую часть. В пресс-службе организации заявили, что в настоящий момент разлив удалось ликвидировать, а специалисты очистили дороги. В "Водоканале" добавили, что инцидент произошел, поскольку в тоннельный канализационный коллектор попала мыльная пена.

Ранее мы писали, что на Газовой улице провалился асфальт из-за прорыва трубы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб