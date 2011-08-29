На Газовой улице провалился асфальт из-за прорыва трубы

На данный момент на Газовой улице ввели ограничения для проезда автомобилей. Транспорт объезжает аварийный участок дороги по встречной полосе.

Прорвало трубу на перекрестке Газовой улицы и Левашовского проспекта в это воскресенье, 6 июня. Пост с информацией о происшествии появился в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе ГУП "Водоканал Петербурга" рассказали, что сообщение о вытекании на Газовой улице, 10, поступило на горячую линию в 14:30. Спустя 20 минут специалисты устранили вытекание. Коммунальная авария в Петроградском районе стала причиной разрушения асфальта.

На данный момент на Газовой улице ввели ограничения для проезда автомобилей. Транспорт объезжает аварийный участок дороги по встречной полосе.

Ранее мы сообщали, что на Костюшко забил фонтан с горячей водой высотой в 4 этажа.

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