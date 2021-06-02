На Костюшко забил фонтан с горячей водой высотой в 4 этажа

Пользователи интернета заявили, что теперь и на Камчатку ехать не нужно.

Утром 2 июня в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария. У дома №28 на улице Костюшко прорвало трубу с горячей водой. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что из-под земли хлещет фонтан кипятка. Высота струи достигает уровня 4 этажа. На место происшествия уже прибыли аварийные службы.

Пользователи интернета постарались увидеть позитив в случившемся.

Такое чудо света есть только на Камчатке, так что радуйтесь и старайтесь извлекать из этого позитив. Отметил один из комментаторов Вам и в Петергоф ехать не нужно! Заявил другой

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" уточнили, что труба лопнула в рамках подготовки сетей к отопительному сезону. Участок трубопровода был отключен. Вскоре специалисты устранят нарушение.

Ранее кипятком заливало Серебристый бульвар.

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