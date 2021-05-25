Ночью Серебристый бульвар залило кипятком

Коммунальная авария заблокировала выезд из троллейбусного парка.

В ночь на 25 мая в Приморском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на Серебристом бульваре прорвало трубу с кипятком. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что горячая вода залила всю проезжую часть. Автор поста также рассказал, что коммунальная авария заблокировала выезд из троллейбусного парка, расположенного на Аэродромной улице.

С последствиями ЧП разбиралась аварийная бригада. Петербуржцы пожаловались, что из-за прорыва трубы в их домах отключили горячую воду.

Ранее мы публиковали момент прорыва трубы у ТЦ на Ленинском проспекте.

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