Момент прорыва трубы у ТЦ на Ленинском проспекте попал на видео

Инцидент произошёл около 15 часов у парковки магазина "Максидом".

Днём 20 мая у магазина "Максидом" на Ленинском проспекте из-под земли забил фонтан. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл около 15 часов у парковки магазина. В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как фонтан резко забил из-под земли и поднялся выше здания.

В пресс-службе ГУП "Водоканал" рассказали телеканалу "Санкт-Петербург", что у 103-го дома в трубе диаметром 1200 мм образовалась течь. Известно, что сотрудникам удалось локализовать прорыв. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Петербурге рядом со зданием Смольного прорвало трубу.

Видео: Piter.tv