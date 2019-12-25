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В Петербурге рядом со зданием Смольного прорвало трубу
Сегодня, 19:21
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kraratau27

В Петербурге рядом со зданием Смольного прорвало трубу

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Днём в 14:15 сотрудники локализовали вытекание.

В среду, 20 мая, возле здания Смольного прорвало трубу. Об этом "Фонтанке" сообщили в ГУП "Водоканал". 

В пресс-службе организации отметили, что прорыв трубы произошёл в доме №1 по Смольному проезду. На месте происшествия бригада обнаружила течь на сети, диаметр которой составляет 200 мм. Известно, что днём в 14:15 сотрудники локализовали вытекание. Также в пресс-службе отметили, что все абоненты обеспечены водоснабжением. 

Ранее мы писали, что в Петербурге на время проведения ЕВРО-2020 ограничат плановые работы на теплосетях.

Фото: Piter.tv 

Теги: гуп водоканал, прорыв трубы, смольный
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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