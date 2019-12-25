В Петербурге рядом со зданием Смольного прорвало трубу

Днём в 14:15 сотрудники локализовали вытекание.

В среду, 20 мая, возле здания Смольного прорвало трубу. Об этом "Фонтанке" сообщили в ГУП "Водоканал".

В пресс-службе организации отметили, что прорыв трубы произошёл в доме №1 по Смольному проезду. На месте происшествия бригада обнаружила течь на сети, диаметр которой составляет 200 мм. Известно, что днём в 14:15 сотрудники локализовали вытекание. Также в пресс-службе отметили, что все абоненты обеспечены водоснабжением.

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Фото: Piter.tv