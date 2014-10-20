В Петербурге на время проведения ЕВРО-2020 ограничат плановые работы на теплосетях

В этом году к отопительному сезону необходимо будет подготовить 29465 жилых, социальных и общественных зданий.

В Петербурге начинается подготовка к следующему отопительному сезону. Однако в этом году в Северной столице также пройдёт чемпионат Европы по футболу. В связи с чем было принято решение ввести ограничения на проведение плановых ремонтных работ вблизи объектов, которые задействованы в футбольном мероприятии, на 47 дней. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля.

Известно, что к отопительному сезону необходимо будет подготовить "29465 жилых, социальных и общественных зданий, 15 теплоэлектроцентралей и 697 котельных, 373 центральных тепловых пункта и более 68 тыс. километров инженерных сетей, из них 9,2 тыс. километров тепловых". Отмечается, что подготовка к отопительному сезону в этом году оценивается в 68,4 млрд. рублей.

Также в 2021 году власти города намерены построить, реконструировать и капитально отремонтировать более 1,4 километров инженерных сетей, из которых 267 километров тепловых сетей, 170 километров сетей водоснабжения и водоотведения, 950 километров электросетей, а также 23 километра сетей газоснабжения.

Ранее мы писали, что число дефектов на петербургских теплосетях в октябре – мае увеличилось.

Фото: teplosetspb.ru