Число дефектов на петербургских теплосетях в октябре – мае увеличилось

Глава комитета по энергетике отметил, что слабые места предприятия – ветхие сети Пушкинского и Колпинского районов.

Во вторник, 18 мая, глава комитет по энергетике подвел итоги сезона на заседании правительства. Согласно докладу, у ГУП "ТЭК СПб" было зафиксировано 2 387 нарушений, что больше на 160, чем в прошлом году.

По словам главы ведомства Андрея Бондарчука, слабые места предприятия – ветхие сети Пушкинского и Колпинского районов.

У "Теплосети Санкт-Петербурга" зафиксировали 2 180 нарушений, у "Петербургтеплоэнерго" – 35, а у "Теплоэнерго" зафиксировали пять нарушений. Помимо этого специалисты зафиксировали 794 нарушения на водопроводных сетях, на сетях газоснабжения – 45, на электросетях – 1 782.

Отметим, что речь идет о сезоне с 1 октября по 1 мая. Отопительный сезон 2020-2021 в целом оказался короче прошлого, поэтому число дефектов в течение него сократилось на 16%.

По докладу жилищного комитета стало известно, что на внутридомовых сетях произошло 1 176 нарушений, многоквартирные дома отключали 1 410 раз.

Ранее мы писали, что в Петербурге сократили сроки отключения горячей воды летом в 241 доме.

Фото: Piter.tv