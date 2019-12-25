В Петербурге сократили сроки отключения горячей воды летом в 241 доме

В половине домов срок отключения воды будет стандартным.

Летом 2021 года у 31% домов отключат горячую воду на срок до четырех дней. Об этом сообщил председатель комитета по энергетике Петербурга Андрей Бондарчук на заседании правительства города. Трансляция заседания идет на сайте администрации Петербурга.

На минимальный срок без горячей воды останется лишь 241 дом. В 55% зданий срок отключения будет составлять 11-14 дней. Пока что город не может отказаться от такой меры из-за профилактических работ.

Узнать график отключения горячего водоснабжения в своем доме можно на сайте теплоэнергетической компании. С сегодняшнего дня гидравлические испытания начинает "Теплосеть".

Фото: Piter.TV