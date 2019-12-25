С 18 мая "Теплосеть" начинает гидравлические испытания в Петербурге

Испытания продлятся до середины августа.

С 18 мая в "Теплосеть Санкт-Петербурга" начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.

Температура воды не будет превышать 40 градусов. Всего специалисты проверят на плотность и прочность более 2700 км тепловых сетей.

18 мая испытания пройдут Центральном, Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском;

19 мая — в Кировском и Красносельском;

20 мая — в Красносельском;

25 мая — в Адмиралтейском;

26 мая — в Московском;

31 мая и 1 июня — в Невском;

13 июля — в Кировском;

14 июля — в Кировском и Адмиралтейском;

15 июля — в Центральном;

21 июля — в Московском и Фрунзенском;

22 июля — в Невском;

23 июля — во Фрунзенском;

28 и 29 июля — на Васильевском острове;

3 августа — в Невском и Центральном;

4 и 5 августа — в Выборгском, Калининском, Красногвардейском;

10 августа — в Новом Девяткино.

В случае вытекания воды на поверхность ни в коем случае не приближайтесь к потенциально опасному участку.

Испытания с 13 мая также начинает "ТЭК СПб".

Фото: официальный сайт "Теплосети Санкт-Петербурга"