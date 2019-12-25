С 18 мая "Теплосеть" начинает гидравлические испытания в Петербурге

С 18 мая в "Теплосеть Санкт-Петербурга" начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.
Температура воды не будет превышать 40 градусов. Всего специалисты проверят на плотность и прочность более 2700 км тепловых сетей.
18 мая испытания пройдут Центральном, Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском;
19 мая — в Кировском и Красносельском;
20 мая — в Красносельском;
25 мая — в Адмиралтейском;
26 мая — в Московском;
31 мая и 1 июня — в Невском;
13 июля — в Кировском;
14 июля — в Кировском и Адмиралтейском;
15 июля — в Центральном;
21 июля — в Московском и Фрунзенском;
22 июля — в Невском;
23 июля — во Фрунзенском;
28 и 29 июля — на Васильевском острове;
3 августа — в Невском и Центральном;
4 и 5 августа — в Выборгском, Калининском, Красногвардейском;
10 августа — в Новом Девяткино.
В случае вытекания воды на поверхность ни в коем случае не приближайтесь к потенциально опасному участку.
Испытания с 13 мая также начинает "ТЭК СПб".
Фото: официальный сайт "Теплосети Санкт-Петербурга"
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