Энергетики ГУП "ТЭК" готовятся проверять 261 теплосеть в Петербурге и Ленобласти

Первые четыре испытания пройдут уже 13 мая.

Энергетики ГУП "ТЭК" проверят 261 теплосеть в 17 районах Петербурга и четырех районах Ленинградской области, сообщили 12 мая в пресс-службе предприятия. Проверку перед началом нового отопительного сезона и ремонт источников тепловой энергии вместе с их испытанием нужно завершить до 23 августа 2021 года.

Четыре района Ленобласти, в которых пройдут проверки сетей – Гатчинский, Тосненский, Всеволожский и Ломоносовский. До 31 августа предприятие выполнит планово-профилактический ремонт 276 энергетических источников и 215 центральных тепловых пунктов.

Первые четыре испытания пройдут 13 мая в Пушкинском, Колпинском районах Петербурга и Гатчинском районе Ленобласти.

В полночь 13 мая в Петербурге завершится отопительный сезон в связи с резким потеплением в городе. Продолжительность отопительного сезона в городе составит 239 дней.

Власти города поручили теплоснабжающим организациям отремонтировать источники тепловой энергии, а также провести испытания тепловых сетей до начала следующего осенне-зимнего периода.

Фото: Piter.tv