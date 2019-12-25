Отопительный сезон в Петербурге завершится в полночь 13 мая

Продолжительность сезона в городе составит 239 дней.

В Петербурге в полночь 13 мая завершится отопительный сезон в связи с резким потеплением в городе. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в Смольном. Таким образом, продолжительность сезона в городе составит 239 дней.

Стоит отметить, что с 11 мая источники теплоснабжения в Петербурге работали на сокращённых параметрах. Однако петербуржцы продолжали жаловаться на невыносимую духоту в собственных квартирах.

Известно, что власти города поручили теплоснабжающим организациям отремонтировать источники тепловой энергии, а также провести испытания тепловых сетей до начала следующего осенне-зимнего периода.

Ранее глава администрации Выборгского района Ленобласти 11 мая подписал распоряжение о завершении отопительного сезона на территории МО "Город Выборг".

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