Для петербуржцев круглосуточно работает дежурная экологическая служба, в которую можно позвонить по номеру телефона: +7 (812) 417-59-36.

Эксперты устанавливают причину образования пены в реке Волковке. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

В конце апреля месяца этого года местные жители пожаловались на пену, которую они обнаружили в реке Волковке. Вскоре специалистами комитета был осуществлён осмотр акватории и водоохранной зоны реки Волковки.

В результате проведенного осмотра было установлено наличие обильного пенообразования, связанного с перепадом высот, образовавшегося после водосбросного сооружения. Выше по течению наличие пены зафиксировано не было. Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Также у дома №17 по Балканской улице специалисты обнаружили следы моющего средства, которое и стекло в реку. На месте эксперты взяли на пробу речною воду, чтобы доподлинно установить причину образования пены в реке.

В комитете отметили, что для петербуржцев круглосуточно работает дежурная экологическая служба, в которую можно позвонить по номеру телефона: +7 (812) 417-59-36.

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Фото: fotokto.ru