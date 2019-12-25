Эксперты назвали стоимость наиболее доступного участка в Ленобласти

Спрос на участки в Ленинградской области вырос на 7,55% с января по ноябрь относительно аналогичного периода прошлого года.

В понедельник, 13 декабря, эксперты журнала "Загородное обозрение Салон загородной недвижимости" сообщили Piter.tv .что в ноябре 2021 года спрос на покупку участков в Ленобласти на 13,13% относительно октября нынешнего года. По данным специалистов, спрос на землю в регионе снижается три месяца подряд начиная с сентября.

В ноябре спрос на приобретение земельных участков оказался ниже, чем в ноябре 2020 года на 16,79%, но более чем в 2 раза выше (+114,3%), чем в ноябре допандемийного 2019 года.

Несмотря на затяжное снижение, спрос на участки в Ленинградской области вырос на 7,55% относительно аналогичного периода прошлого года (январь – ноябрь).

В начале декабря на рынке экспонируются 14,2 тыс. объектов. Наиболее широкий выбор представлен в сегменте объектов со статусом ИЖС – 3,8 тыс. объектов. В сегменте земель промышленного назначения представлено всего 52 лота.

Так, наиболее доступный объект со статусов ИЖС можно купить за 50 тыс. рублей – объект площадью 50 соток в Сланцевском районе области.

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