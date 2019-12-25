Петербургские учёные разрабатывают мобильную установку для очистки воды

Работы финансируются программой приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия ПС 2014–2020" (грант № KS1648).

Команда учёных Санкт-Петербургского государственного университета приняли участие в международном проекте OneDrop. В рамках которого им предстоит создать новейшую мобильную установку для очистки воды. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Известно, что установка будет создана на основе электролизера, который, в свою очередь, будет генерировать ферраты (окислители загрязняющих органических веществ).

Ферраты — это соединения железа высшей валентности, которые обладают очень высоким окислительным потенциалом. Соответственно, большинство органических загрязнителей окисляется ими до воды и углекислого газа. Второе действие ферратов — это коагуляция. Руководитель проекта со стороны СПбГУ, профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Сергей Ермаков.

Также в проекте принимают участие учёные Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, российской инновационной компании НПК "Омега" и финской компании "Lappeenranta Free Zone Ltd".

Основная задача команды ученых СПбГУ — разработать систему аналитического контроля процессов очистки воды, а также выяснить, сколько именно вырабатывается феррата. Сергей Ермаков.

Новейшую технологию уже опробовали в Институте химии СПбГУ. Учёные выбрали для эксперимента вещества-загрязнители из реки Селезневка, которая является общим объектом и для России, и для Финляндии. Также химикам предстоит выяснить, эффективны ли ферраты в очистке от следов лекарственных препаратов.

Чтобы узнать, насколько наша установка может помочь в решении этой проблемы, мы загрязняем воду различными лекарственными препаратами, тем же диклофенаком (противовоспалительным средством), который является достаточно стойким, из-за чего накапливается в природных водах. Сергей Ермаков.

Как отмечает сам профессор, на данном этапе разработки установка справляется и с этой задачей.

Отмечается, что для очистки воды требуется совсем немного ферратов. Однако его количество напрямую зависит от масштаба загрязнения воды.

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