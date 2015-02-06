Роспотребнадзор запретил купаться во всех водоемах Петербурга

Роспотребнадзор запретил купаться во всех 24 водоемах города купаться нельзя. Также вода оказался непригодной для купания в Безымянном озере и Верхнем Суздальском озере. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в управлении.
В ведомстве отметили, что специалисты взяли 576 проб и выяснили, что все они не соответствуют требованиям санитарной нормы. Петербуржцам не рекомендуют купаться в этой воде, потому что это чревато кишечными, энтеровирусными инфекциями вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Напомним, что неделей ранее Роспотребнадзор разрешил петербуржцам купаться лишь в двух городских озёрах. В начале рабочей недели мнение специалистов о некоторых водоёмах изменилось.
Ранее стали известны водоемы Ленобласти, где купание разрешено.
Фото: Piter.tv
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