Роспотребнадзор запретил купаться во всех водоемах Петербурга

Также вода оказался непригодной для купания в Безымянном озере и Верхнем Суздальском озере.

Роспотребнадзор запретил купаться во всех 24 водоемах города купаться нельзя. Также вода оказался непригодной для купания в Безымянном озере и Верхнем Суздальском озере. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в управлении.

В ведомстве отметили, что специалисты взяли 576 проб и выяснили, что все они не соответствуют требованиям санитарной нормы. Петербуржцам не рекомендуют купаться в этой воде, потому что это чревато кишечными, энтеровирусными инфекциями вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Напомним, что неделей ранее Роспотребнадзор разрешил петербуржцам купаться лишь в двух городских озёрах. В начале рабочей недели мнение специалистов о некоторых водоёмах изменилось.

Ранее стали известны водоемы Ленобласти, где купание разрешено.

Фото: Piter.tv

