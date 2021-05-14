Роспотребнадзор разрешил петербуржцам купаться лишь в двух городских озёрах

В началу рабочей недели мнение специалистов о некоторых водоёмах изменилось.

Из всех петербургских водоёмов для купания пригодны лишь 2 озера. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Северной столице, ссылаясь на данные исследования 528 проб воды. Итоги были подведены в понедельник, 19 июля.

После исследования санитарно-химических, микробиологических и паразитологических показателей выяснилось, что качество воды соответствует всем нормам в Верхнем Суздальском озере (Выборгский район) и в озере Безымянном (Красное Село). Названный ранее пригодным для горожан пляж Ольгинского водоема все же не прошел отбор.

Также ведомство запретило купаться у пляжей реки Ижоры, Среднего и Нижнего Суздальских озер, Колонистского пруда в Пушкине, озера Разлив и Финского залива. В пробах воды оттуда обнаружили острую кишечную инфекцию, энтеровирус и гепатит А.

Ранее стали известны водоемы Ленобласти, где купание разрешено.

Фото: Piter.TV