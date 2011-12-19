Роспотребнадзор одобрил купание около двух пляжей в Петербурге

Региональное Управление Роспотребнадзора одобрило еще один пляж для купания. Ведомство регулярно мониторит состояние воды на 24 пляжах, расположенных на территории Петербурга.

Специалисты проверяют, насколько вода соответствует требованиям санитарного законодательства. Оцениваются саитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По состоянию на 12 июля, гигиеническим нормативам соответствует вода только на двух пляжах — Ольгинском водоеме и Верхнем Суздальском озере. Оба находятся в Выборгском районе.

Остальные 22 пляжа не соответствуют нормативам. Среди них: пляж Взрослый и Детский (Колпинский район), оз. Безымянное (Красносельский район), пляж Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район), Колонистский пруд (Пушкинский район), пляжи: "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый", "Кронштадтский" (Кронштадтский район), "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Дюны", "Белые ночи", "Сестрорецкий" (Курортный район), "Морские Дубки" (Приморский район).

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге 12 июля объявили "оранжевый" уровень погодной опасности.

Фото: Piter.tv